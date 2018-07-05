«Живот меньше был»: Алёну Савкину заподозрили в преувеличении сроков беременности

Метаморфозы, приключающиеся с животом сестры Ольги Рапунцель, поселили в умах её поклонников неприятные сомнения.

Алёна Савкина не отстаёт от своей сестры ни на шаг и повторяет «марафон фотографий в соцсети» в период всей своей беременности. Не отстаёт Алёна и в скандальности. Днями ранее девушка опубликовала снимок в купальнике, где смело продемонстрировала округлый живот. Однако спустя небольшое количество времени на станице Алёны Савкиной появилось новое фото, на котором звезда «Дома-2» позирует в тёплом платье.

Девушка указала, что находится сейчас на 18 неделе беременности, а на снимках УЗИ её сын радостно машет ей рукой. Но два дня назад живот Алёны был несколько меньше. Поклонники поняли, что это не визуальный обман, ведь платье не может настолько увеличить размер беременного живота. Поклонники заподозрили, что Алёна стала преувеличивать сроки своей беременности и намеренно создаёт иллюзию «неправильно» большого живота.

Стоит отметить, что любимые Ольгой и Алёной тёплые платья действительно могут «оказывать влияние» на беременность. Ольга Рапунцель также подверглась критике фанатов во время беременности из-за постоянно изменяющего размер живота.