Московский театральный центр на Дубровке может получить имя Кобзона

Такое предложение озвучил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

В своем Twitter градоначальник напомним, что Иосиф Кобзон принимал самое непосредственное участие в спасении заложников «Норд-Оста», а потом много лет поддерживал родственников тех, кто погиб и пострадал во время теракта. Поэтому мэр Москвы считает, что стоит подумать о присвоении имени Кобзона театральному центру на Дубровке – это поможет увековечить память о великом певце.

Напомним, 23 октября 2002 года в Москве группа террористов захватила больше 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в заложники, потребовав прекратить спецоперацию в Чечне. Иосиф Кобзон был одним из тех, кто ходил на переговоры с преступниками, благодаря ему из захваченного здания удалось вывести нескольких человек, в том числе детей.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве. Певцу шел 81-й год. Сегодня в концертном зале имени Чайковского состоялась гражданская панихида и прощание с артистом. На траурных мероприятиях побывал президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, сотни деятелей культуры и звезд эстрады. Проводили народного артиста 10-минутными аплодисментами.