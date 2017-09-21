Умер Народный артист СССР Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, стало известно о смерти Иосифа Давыдовича Кобзона - Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Героя ДНР, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Известно, что еще в 2005 году ему поставили онкологический диагноз, и с этого времени он проходил плановое лечение в клиниках России и за рубежом. 10 дней назад артисту стало значительно хуже и он был доставлен в реанимацию одной из московских клиник. Некоторые источники сообщают, что в конце июля он даже впадал в кому, однако, родственники певца эту информацию не подтверждали. 7 августа он был выписан. Тем не менее, состояние Иосифа Кобзона всё это время оценивалось как стабильно тяжелое.

Сегодня помощник жены певца, Нинели Кобзон, сообщил о смерти Иосифа Давыдовича.

Иосиф Давыдович известен как один из самых титулованных артистов России: на его счету не меньше 26 орденов, знаков отличия и почетных грамот. Также он удостоен высших званий - Героя Труда Российской Федерации (в апреле 2016 года) и Героя Донецкой Народной Республики (в августе 2015 года), за активное участие в организации гуманитарной помощи востоку Украины с ноября 2014 г.

Известно, что у певца двое детей - сын и дочь, а также 10 внуков.

Артисту 11 сентября мог бы исполниться 81 год.

О месте и времени прощания с певцом станет известно позже.