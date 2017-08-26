«Уход эпохи»: Президент Молдавии выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

По словам президента Молдавии, к этому певцу в стране всегда проявляли особое уважение и любовь, это был желанный гость.

Игорь Додон отметил, что он испытывает горечь от того, что не стало «одного из самых значимых артистов современности, Иосифа Давыдовича Кобзона». Его талант почитался миллионами, а хиты помогали в воспитании целых поколений. Президент заявил, что это «уход эпохи», и время вернуть уже не получится.

«Иосиф Давыдович навсегда останется в нашей памяти», - подытожил Игорь Додон. Свои соболезнования высказывали и другие известные личности. Так, певец Лев Лещенко выразил горечь словами о том, что ему вообще сложно что-то обсуждать. Исполнитель подчеркнул, что очень расстроен в связи со смертью легенды отечественной музыки.