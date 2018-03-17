Мать Тимати готовит 4-летнюю внучку к будущей свадьбе

Подписчикам кажется странным желание обсудить с маленькой девочкой будущее замужество.

Очередным поводом для активного обсуждения поклонников Тимати и его семьи стали короткие видео, которые его мать Симона выложила у себя на странице в Instagram. В них она разговаривает с 4-летней Алисой о её будущей свадьбе, которая случится после того, как внучка влюбится. Из ответов девочки поклонникам открылось, что она уже «влюблена» в троих. Для бабушки это становится только поводом для продолжения разговора о будущем замужестве. Но девочка отмечает, что хочет остаться с папой и мамой, а не выходить замуж.

Поклонников несколько удивила столь ранняя подготовка ребёнка к замужеству. Подписчики уверены, что сначала надо объяснить ребёнку разницу между обычной любовью и дружеской, а уже потом переходить к свадьбе и семейной жизни. Они считают, что 4-летней девочке рано разговаривать на такие темы, а когда она подрастёт, то сама заговорит об этом. Также многие из пользователей отметили, что их дети хотят остаться с родителями, как и маленькая Алиса.