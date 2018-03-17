Мама Тимати объявила конкурс на имя внука или внучки

Совсем недавно стало известно, что российский рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Об этой новости рассказали друзья исполнителя.

В сети можно увидеть фотографии возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой с уже округленным животом. Стоит отметить, что для Анастасии - это будет первый ребенок. Поклонники в комментариях стали гадать, кого же ждет звездная пара. Но мама Тимати Симона Юнусова предложила другой вариант. В своем микроблоге Симона объявила конкурс на самое лучшее имя для мальчика и девочки. Она считает, что этим фанаты очень помогут паре найти имя для ребенка.

За короткое время пост набрал оборот как по лайкам, так и по комментариям под ним. Реакция фанатов, на удивление, была неоднозначной. Большинство поклонников предложили варианты имен, но были и те, кто подумал, что это шутка для отведения внимания.

У Тимура есть дочь от первого брака с Аленой Шишковой Алиса. Несмотря на развод пары, они поддерживают теплые дружеские отношения. Алиса очень дружелюбная девочка, недавно она прочитала свой первый рэп и станцевала под музыку, чем очень порадовала поклонников.