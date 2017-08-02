Необъяснимое явление зафиксировано в Антарктиде

Сверхбыстрые перемещения огромного айсберга А68, отколовшегося от ледника, обнаружили ученые.

Этот айсберг сформировался около года назад, летом 2017 года, когда откололся от ледника Ларсен. Его размеры составляют по меньше мере половину размеров Ямайки - практически 6000 кв. км - а масса свыше одного триллиона тонн.

До июля этого года А68 был малоподвижен, так как несколько раз цеплялся за дно и находился на одном месте. Однако, за последние два месяца он развернулся практически на 40 градусов: сначала на 30 градусов, а затем резко - еще на 10. На сегодняшний день ученые не могут установить, что послужило причиной столь быстрого движения айсберга такого размера. Кроме этого, у них нет данных о типе морского дна в данном районе, так как морские суда не могут подойти сюда из-за мощного ледового покрытия.

Исследователи предполагают, что А68 мог потерять общую связывающую поверхность с морским дном из-за быстрого таяния, а также попасть в быстрое течение, что и могло способствовать такому развороту.

Не так давно стало известно, что самый большой за всю историю айсберг практически полностью растаял. Его первоначальные размеры составляли примерно 37 х 295 км, а вес - около 3 триллионов тонн.