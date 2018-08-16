Елизавета Боярская снова собралась в декрет

Уже в октябре актриса перестанет выходить на сцену в ее родном Малом драмтеатре Питера.

Как рассказали в театре, зрители еще успеют увидеть Лизу перед декретом в сентябрьских спектаклях «Вишневого сада», «Гамлета» и «Коварства и любви». А вот в афише октября имя Боярской уже не значится.

Также стало известно, что муж актрисы, Максим Матвеев тоже собрался в творческий отпуск – по семейным обстоятельствам. Об этом рассказали в МХТ имени Чехова, в котором служит Матвеев. Например, зрители не увидят его в постановке Юрия Бутусова «Человек из рыбы», хотя Максим играл предпремьерный показ. Очевидно, Максим собирается отложить карьеру ради семьи, ведь супруге наверняка понадобятся его помощь и поддержка.

Напомним, актеры живут в браке уже около 8 лет, их сынишке Андрюшке исполнилось 6 лет. В прессе много раз поднимались слухи о проблемах в отношениях и расставании пары. Но Боярская и Матвеев по-прежнему вместе наперекор всем слухам. И продолжают любить друг друга.

В середине августа в соцсетях Елизавета не просто поздравила своего мужа со званием заслуженного артиста, но и в очередной раз буквально призналась ему в любви. Своими эмоциональными постами любимица публики несказанно порадовала не только супруга, и своих многочисленных почитателей.