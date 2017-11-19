Появились фото семейного отдыха Максима Матвеева и Елизаветы Боярской

Максим Матвеев поделился с подписчиками радостями приготовления семейных завтраков.

Одна из самых красивых актерских пар, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, отдыхают в Испании и делятся со своими подписчиками радостями семейной идиллии. Так, Максим поведал своим подписчикам в Instagram, что собственноручно готовил завтрак для жены и сына. Причем каждый получил от главы семейства блюдо по своему вкусу. А сынишка даже помог накануне приготовить домашнюю нутеллу для своих сырников. Актер советует и другим радовать своих близких, чтобы, потратив немного времени, надолго получить заряд позитивных эмоций.

Матвеев и Боярская женаты уже восемь лет, в 2012 году у них родился сын Андрей. Год назад распространились слухи о разладе в актерской семье. Супруги практические не появлялись вместе на светских мероприятиях. А Елизавета даже вышла на публику без обручального кольца. Впрочем, семейные проблемы звездные супруги не комментировали, чем только подливали масла в огонь.

Однако в последнее время поклонники пары вздохнули с облегчением, ведь на страничках в соцсетях Максима Матвеева все чаще стали появляться романтические фото с женой.