Жительница Волгограда похудела на три десятка кило, прислушиваясь к себе

Молодая женщина уверена, что все люди от рождения являются «интуитивными» едоками.

Юлия Завгородняя из Волгограда недавно стала мамой. Однако радость материнства омрачалась солидной цифрой, которую показывали весы. После родов молодая женщина стала весить больше 90 килограмм, хотя всегда была стройной и подтянутой, постоянно занималась спортом.

Решив похудеть, женщина обратилась к опыту своей подруги, которая придерживалась так называемого интуитивного питания. Суть метода проста. Юлия говорит, что правильно питаться ее научила новорожденная дочь. Ребенок плачет и вертится, только когда голоден. То есть главное – «услышать» себя и есть только когда организму это действительно нужно. Кроме того, женщина свела соотношение полезных продуктов и «вкусностей» до 70% к 30%. При этом никакие продукты из своего рациона Юлия не исключала.

Постепенно женщина стала есть 2-3 раза в день небольшими порциями. Так она сумела за несколько месяцев вернуть себе стройность. Теперь женщина весит чуть больше 60 килограмм при росте в 172 сантиметра.

Она уверена, что питаться интуитивно может каждый человек, ведь это свойство он получает при рождении. Дети, которых в семье не заставляют есть по часам, сохраняют эту привычку, поэтому располнеть в будущем им не грозит.