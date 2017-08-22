Житель Кемеровской области поставил памятник на могилу живой «бывшей»

За эту выходку мужчина и его взрослый сын заплатили обиженной женщине 10 тысяч рублей моральной компенсации.

Как рассказали в региональном главке службы судебных приставов, житель города Юрга со своим сыном от другого брака выкопал на местном кладбище могилу и установил над ней фотографию бывшей супруги. А потом мужчины принесли и оставили у дверей ее квартиры крышку от гроба. Таким странным способом старший из мужчин решил отомстить прежней жене за обиды, впрочем, какие именно, не уточняется.

Женщина подала на своих обидчиков в суд, который обязал их не только зарыть могилу, но и выплатить жертве своего черного розыгрыша моральную компенсацию. В рамках исполнительного производства каждый из мужчин выплатил по 5 тысяч рублей истице.

В пресс-службе ведомства заявили, что с таким нетривиальным исполнительным производством кемеровские судебные приставы столкнулись впервые в своей практике.