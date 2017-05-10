В отпуск в любое удобное время: в России принят новый законопроект

Новый законопроект, разрешающий многодетным родителям уходить в ежегодный отпуск в любое время, принят Государственной Думой во втором чтении сегодня, 12 сентября.

Согласно нему, родители, у которых есть трое и более детей в возрасте до двенадцати лет, могут выбрать удобное для себя время для отпуска, имея при этом преимущество при выборе дат перед другими работниками.

Проект закона был разработан депутатами Коммунистической партии, Тамарой Плетневой и Олегом Смолиным. Изменения, касающиеся данного вопроса, будут вноситься в Трудовой кодекс РФ и в первую очередь направлены на создание большего комфорта многодетных семей, защиту детей и укрепление семей и семейных ценностей. Это является приоритетными задачами, озвученными Владимиром Путиным и поэтому вынесены в центр внимания Госдумы.

Также сегодня Общероссийский народный фронт выступил с предложением освободить семьи от налога на имущество после рождения ребенка, в случае, если квартира была приобретена с помощью ипотечного кредитования. Как альтернатива данному предложению предлагается ввести систему скидок по данному виду налога. В настоящее время данное предложение направлено на рассмотрение в правительство.