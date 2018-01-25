На пляже Окленда отдыхающие нашли «желеобразного монстра»

Пользователи соцсетей тут же окрестили морское существо «яйцом Чужого».

Как передает Fox News, авторами находки стало семейство с детьми. Она впечатлила очевидцев не только размерами, но и внешним видом. По словам очевидцев, существо напоминало розовое жерло вулкана, которое к тому же, пульсировало, как будто у существа подергивались мышцы.

Авторы необычной находки сделали эффектные снимки и выложили их в Сеть. Там пользователи не ограничились просто восхищенными комментариями, а сделали несколько забавных предположений, что же именно море вынесло на берег. А один из комментаторов окрестил находку яйцом Чужого, проведя аналогию с классическим триллером.

Впрочем, среди праздных комментаторов нашлись специалисты, которые сумели разрешить загадку. Оказалось, что на оклендский берег вынесло волосистую цианею - самую крупную в мире медузу. Ученые говорят, что представители этого вида могут достигать 2 метров в диаметре купола, а щупальца морских гигантов могут вырастать до 20 метров. Цианеи являются глубоководными обитателями Тихого океана и Атлантики, питаются планктоном и рыбой. А вот для человека они, по словам ученых, опасности не представляют.