Ради денег гражданская жена Олега Яковлева собралась сделать из него сумасшедшего

Александра Куцевол не оставляет попыток получить часть миллионного наследства бывшего солиста «Иванушек» и собирается доказать, что его завещание было написано уже невменяемым человеком.

Борьба за наследство Олега Яковлева, стоимость которого оценивается не менее чем в 200 миллионов рублей, не утихает. Гражданская жена вокалиста и по совместительству его бывший пиар-директор Александра Куцевол не попала в завещание, и поэтому после смерти Яковлева не получила ни копейки. Однако девушка не оставляет попыток доказать, что имеет законные права на свою долю.

Сначала Александра представила нотариусу выписку из книги регистрации браков сербского городка Чачак, где 5 лет назад якобы был официально оформлен ее брак с исполнителем. Однако основная наследница, племянница Олега по имени Татьяна, через суд поверила подлинность документа. Тогда выяснилось, что официальные власти Сербии не имеют данных о заключении этого брака.

Теперь Александра решилась на новый ход, причем далеко не деликатный. В судебном порядке она собирается добиться признания Олега Яковлева невменяемым, и таким образом оспорить его завещание. Правда, как именно удастся это сделать, остается загадкой. Как говорит адвокат противной стороны Екатерина Рубашкина, родственникам исполнителя уже удалось убедить суд, что Куцевол в любом случае должна сначала доказать, что является официальной женой певца. А этого пока что так и не сделано.

Напомним, экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев скончался в больнице летом 2017 года. Причиной его смерти называли пневмонию, а также проблемы с печенью. Певец оставил завещание, по которому все свое состояние он разделили между родной племянницей и старым другом, никак не упомянув в нем свою гражданскую жену.