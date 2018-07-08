Ученые определили, в какой позе хуже всего спать

Сомнологи из клиники Майо (США) уверены, что сон на животе способен существенно снизить качество сна и привести к проблемам со здоровьем на следующий день.

По мнению американских специалистов, любители спать на животе дополнительно создают себе сразу несколько проблем. Во-первых, в этой позе сдавливается грудная клетка, что не позволяет полноценно дышать. Во-вторых, лежа на животе, практически невозможно удерживать нейтральное положение позвоночника, а потому есть риск на утро проснуться с сильными болями в спине. Кроме того, неправильное положение позвоночного столба приводит к затеканию конечностей и «мурашкам» в них.

Кроме того, сон на животе приводит к пережатию крупных сосудов, которые проходят через шею. А это чревато сильными головными болями и другими неврологическими проблемами.

Медики считают, что лучшими для сна являются позы, которые позволяют свободно поворачивать голову и шею. И в любом случае выбирать для сна не слишком мягкие матрацы.