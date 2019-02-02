Ученые выяснили, что сон на боку наиболее полезен для человека

Ученые из норвежского университета выяснили, что сон на боку продлевает человеку жизнь.

Некоторые показатели исследования позволили сделать вывод о качестве сна на боку по сравнению с иными положениями, к примеру, на животе или на спине. Причиной такого вывода является наименьшее воздействие на позвоночник у людей в положении сна на боку, что способствует наиболее крепкому и здоровому сну. Однако людям, которые когда-либо переносили инфаркт или имеют заболевания сердечно-сосудистой системы противопоказано спать на боку.

Женщинам в период беременности рекомендуется спать именно на левом боку, такое положение позитивно влияет на кровообращение.

Также известно, что поза сна на боковой поверхности тела препятствует храпу, так как во время сна на спине, язык принимает положение, мешающее дыхательным путям, а на животе происходит сдавливание грудной клетка, что является причиной храпа.