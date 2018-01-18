Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время концерта в Вегасе

Фанаты оценили желание звезды пообщаться с ними поближе, а также мужество, которое позволило Джей Ло продолжить шоу.

Неприятный инцидент случился во время выступления 49-летней певицы в Лас-Вегасе. Исполняя свой хит Dancing Again, поп-дива решила пообщаться с фанатами – она побежала по краю сцены, стараясь дотянуться руками до рук слушателей. Но певицу предали высокие каблуки – в какой-то момент Дженнифер не удержалась и упала на сцену прямиком на свои знаменитые ягодицы.

Однако звезда не растерялась и не подала вида, что ей больно. Она тут же поднялась и, как ни в чем не бывало, продолжила выступление. Вскоре после шоу в своем Instagram певица написала, что полностью довольна концертом.

Видео падения звезды попало в Сеть – его снял на телефон один из зрителей. Почитатели таланта Лопес тут же стали комментировать ролик. Большинство сочли певицу «удивительной женщиной» и похвалили ее за выдержку и профессионализм, который позволяет звезде быть готовой к любым неожиданностям.