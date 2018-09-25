Волгоградская область больше не будет жить по московскому времени

Сегодня Госдумой принят закон, согласно которому Волгоградская область станет относиться к часовому поясу МСК+1, то есть к третьей часовой зоне.

28 октября жители Волгоградской области переведут свои часы на один час вперед. Референдум по вопросу необходимости часового пояса был проведен в области 18 марта 2018 года. Тогда перевод часов поддержали практически 59 % голосующих, при среднем проценте явки около 66 %. Проект закона был направлен на рассмотрение уже через месяц, 27 апреля. Таким образом авторы законопроекта планируют увеличить эффективность дневного времени суток и улучшить условия жизнедеятельности жителей области.

Итоговая версия закона была принята сегодня, в третьем чтении - все присутствующие депутаты поддержали ввод закона единогласно. Единственное предложение внес представитель партии ЛДПР: он предложил оставить часовой пояс области на прежнем месте, но при этом изменить время начала работы.

Отметим, что в настоящее время у населенных пунктов Волгоградской области нет разницы с Москвой, в то время как Астраханская и Саратовская области, расположенные южнее и севернее Волгоградской, живут в третьей часовой зоне с соответственной разницей в один час.