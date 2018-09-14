Наталья Сергунина сообщила о победе москвичей на чемпионате WorldSkills в старшей возрастной категории

На чемпионате «Навыки мудрых» профессионалы со всей страны, достигшие 50-летнего возраста, доказывали свою высокую квалификацию по различным направлениям. Как сообщает «Москва-онлайн», это первый в России чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для специалистов старше 50 лет.

«В условиях довольно жесткой конкуренции участники из Москвы одержали победу в 14 из 26 номинаций», - сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Аппарата мэра и Правительства столицы Наталья Сергунина. В состязаниях участвовало 130 специалистов в различных компетенциях, на соревнования пришло посмотреть около 20 тысяч посетителей. Многие из них приняли участие в мастер-классах по 45 направлениям, ознакомились с программами по переподготовке и повышению квалификации для людей от 50 лет. Также в течение двух дней на площадке проведения чемпионата работал консультационный центр, где желающим рассказывали о возможностях и направлениях проекта «Московское долголетие». На основе Национального чемпионата предлагается запустить программу региональных соревнований для профессионалов в возрасте от 50 лет и старше.