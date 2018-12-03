Жерар Депардье обзавелся пропиской в Новосибирске

3-12-2018, 13:59

Знаменитый французский актер, несколько лет назад получивший российское гражданство, сменил прописку.

  Желание актера поменять саратовскую прописку на новосибирскую вызвано большими планами по развитию бизнеса в Сибири. Актер планирует зарегистрировать собственную торговую марку продуктов питания. У Депардье уже стоит штамп в паспорте с новой пропиской, а на днях у него запланирована встреча с мэром города, в ходе которой состоится обсуждение бизнес-идей актера. По словам агента Депардье, в деле осталось утрясти лишь пару формальностей.

Из Франции актер перебрался в Россию в 2012-м, когда ему не понравились резко выросшие на родине налоги до 75%. В 2013-м он прописался в Саранске, пока в конце этого года не решил открыть серьезный бизнес на севере страны. Также у Депардье есть квартира в Грозном, которую ему подарил Рамзан Кадыров.

Максим Киселев
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