Жерар Депардье назовет своим именем белорусскую водку

Известный актер Жерар Депардье рассказал о причине своих визитов в Россию. Он назовет своим именем белорусскую водку.

Сейчас актер начал заниматься производством продуктов в России. Депардье заявил, что находится в поиске коллег, которые занимаются натуральными продуктами. Во Франции у него есть свои винодельне, а в России он планирует заняться продажей белорусской водки, которую назвал в свою честь. В разработке ее рецептуре участвовал сам Депардье. К слову, француз признавался в том, что он пьет очень редко, однако в больших дозах.

Напомним, что Жерар Депардье получил российское гражданство еще 5 лет назад. С тех пор, по словам актера, он стал изучать русский язык и полюбил культуру своей "новой" страны. В том же году он получил звание почетного жителя Чеченской республики, а так же стал владельцем пятикомнатной квартиры в Грозном.