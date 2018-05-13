Во Франции предотвращен новый теракт

Жерар Коллон, возглавляющий министерство внутренних дел Франции, написал в Twitter о том, что в Париже предотвращен еще один теракт. По подозрению в его подготовке задержаны двое братьев – египтян.

Коллон рассказал телеканалу BFM, что братья собирались использовать яд на основе сильнодействующего растительного токсина рицина. Также они рассматривали возможность использования взрывчатки. После задержания у подозреваемых изъяли пособия по изготовлению ядов.

Кроме того, известно, что злоумышленники общались друг с другом с помощью Telegram. Жерар Коллон еще раз подчеркнул, что органы правопорядка постоянно наблюдают за потенциально опасными лицами, в том числе и через этот мессенджер.

Напомним, 12 мая неподалеку от парижской Оперы полицейские застрелили уроженца Чечни, который бросился с ножом на прохожих, убив одного и ранив троих человек. При этом мужчина кричал «Аллах Акбар». Ответственность за эту трагедию взяла на себя террористическая организация Исламское государство.