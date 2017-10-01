Россия обратилась к французским властям с запросом о гражданстве напавшего на прохожих в Париже

Российское посольство направило официальный запрос властям Франции, чтобы установить гражданство террориста, совершившего нападение на людей накануне вечером в Париже.

Как сообщалось ранее, молодой длинноволосый человек бросился с ножом на прохожих неподалеку от парижской Оперы. При этом он выкрикивал «Аллах акбар». Преступник успел убить одного из прохожих и ранил еще четырех человек. Прибывшие на место происшествия полицейские попробовали обезвредить нападавшего с помощью электрошокера. А когда сделать это не получилось, убили его несколькими выстрелами из пистолета.

Правоохранительные органы Франции заявили, что видят в обстоятельствах инцидента признаки теракта. Ответственность за нападение в тот же вечер взяла на себя террористическая организация Исламское государство (ИГ).

Позже в полиции заявили, что нападавший был 20-летним выходцем из Чечни. Он якобы уже находился в поле зрения полиции за свои связи с исламистами. Французские СМИ также сообщили, что убитый террорист 8 лет назад получил гражданство Франции.

В посольстве России во Франции рассказали, что пока что не имеют точной информации ни о личности, ни о гражданстве застреленного террориста. Чтобы прояснить ситуацию, местным властям направили соответствующий официальный запрос.