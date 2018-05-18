Во время военного парада в Иране произошел теракт

В иранском городе Ахваз, во время парада, неизвестные с трибун начали обстрел по участникам мероприятия. В настоящий момент известно о нескольких погибших.

Сообщается, что стрелявших было двое. Они были одеты в военную форму. На настоящий момент их личности не установлены. Ответственность за совершенный теракт на себя взяли последователи радикальной исламистской идеологии - такфиризм. На настоящий момент известно о не менее двадцати пострадавших, среди которых есть и погибшие. Также известно об одной раненной женщине с ребенком. Официальные лица, присутствующие на параде, ранены не были.

Напомним, что данный военный парад проходит в Иране ежегодно, в честь годовщины ирано-иракской войны в период с 1980 по 1988 год.

28 августа стало известно о том, что МИД Франции рекомендовало дипломатам страны отложить свои поездки в Иран в связи с неблагоприятной обстановкой. Ранее в Париже был предотвращен теракт на встрече оппозиционеров Ирана.