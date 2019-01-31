Постановление суда в отношении Ульяны Супрун назвали результатом «внешней агрессии России»

Отстранение Ульяны Супрун, занимавшей пост врио главы Минздрава Украины, в Киеве назвали результатом «внешней агрессии России».

Соответствующее решение ранее вынес Окружной административный суд украинской столицы. После этой новости в соцсетях начали активно распространяться посты с хештегом «поддерживаюсупрун».

В тексте сообщений, которые публикуют в поддержку гражданки США, отмечается, что «российская агрессия» и действия противников реформ внутри страны являются наибольшей угрозой для современной Украины. Пользователи призвали дать обеим угрозам решительный отпор и подержать Супрун.

Стоит отметить, что бывшая врио министерства получила среди украинцев прозвище «Доктор смерть» за продвижение своих идей в сфере реформирования медицинской системы Украины. Она отличилась множеством одиозных заявлений, которые вызвали шок у жителей страны.

Помимо украинского гражданства, она также имеет американский паспорт, хотя законодательство Украины запрещает занимать государственные посты при наличии двойного гражданства.

В решении суда отмечается, что принятые меры являются временными, но на данном этапе Супрун запрещено выполнять обязанности главы Минздрава Украины, но ее полномочия замминистра суд сохранил.