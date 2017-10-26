Кларксон, Хаммонд и Мэй посмеялись над электрокаром от «Калашникова»

В автомобильном шоу «Гранд Тур» в рамках рубрики «Разговорная улица» Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй обсудили концептуальный электрокар CV-1 от российского концерна «Калашников».

В пятом выпуске третьего сезона передачи «Гранд Тур» ведущие посмеялись над дизайном прототипа CV-1, оснащённого электромотором. Они предположили, что автомобиль можно будет утопить на три месяца в болоте, но он продолжит работать, как автомат АК-47.

Однако больше всего автоэкспертов заинтересовало, получится ли стрелять из этого электромобиля в воздух на свадьбах. Хотя в шоу прозвучало немало шуток о CV-1, ведущие признали, что название «Калашников» будет привлекать внимание к автомобилю. Тем не менее, по их мнению, вряд ли стоит рассчитывать на успех электромобиля на рынке.

Стоит напомнить, что прототип от «Калашникова» дебютировал в минувшем году. Автомобиль оснащается аккумулятором ёмкостью 90 кВт/ч. Запас хода электрокара составляет 350 км. Концерн считает данный проект «революционной разработкой», но о сроках старта продаж новинки пока ничего не сообщается.