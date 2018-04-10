Модели Smart полностью электрифицируют к 2020 году

Немецкий бренд Smart уже в 2020 году откажется от моделей с ДВС на европейском рынке, и перейдет на электрическую тягу. Данная информация озвучена главой концерна Daimler в рамках годового собрания акционеров.

Производственная программа марки Smart уже давно содержит электрокар. Модель EQ существует с двух- и четырехместном исполнениях. Автомобиль оснащается 82-сильным мотором и литий-ионным аккумулятором емкостью 17,6 кВт-ч. Запас хода машины составляет 150-150 км.

Электрификация компактных ситикаров является одной из приоритетных задач концерна Daimler. Однако переход на «зеленые» моторы сделает модели Smart гораздо дороже. Так, обычный fortwo предлагают немцам за 11 165 евро, а электрический EQ продается минимум за 21 940 евро.

В США модельный ряд Smart полностью электрифицировался еще год назад. Однако это только ухудшило дела бренда на американском рынке. Он потерял две трети дилерской сети, а продажи стали вовсе смешными. Так, в 2016 году машины Smart с ДВС разошлись тиражом в 6 211 единиц, а после электрификации, в 2017 году эта цифра упала до 277 автомобилей.

В нынешнем году электрические Smart могут появиться и в России. Первые машины доберутся до РФ к осени. Рублевый ценник на новинки не озвучивается. Стоимость базового smart fortwo с ДВС в стране составляет от 890 000 рублей.