Daimler вложит 500 млн евро в производство компактных электрокаров Mercedes-Benz

Согласно опубликованным данным, Daimler собирается вложить порядка 500 000 000 евро во французский завод города Амбах. Производство будет расширено и подстроено под изготовку компактных электрокаров Mercedes-Benz.

Сегодня на заводе производятся компактные автомобили марки Smart оснащенные электромоторами и бензиновыми силовыми установками. В планах компании наладить глобальную сеть производства электрических, компактных автомобилей бренда Mercedes-Benz. Начало будет положено на заводе в Амбах, который производит более 80 000 автомобилей за год.

Для выполнения поставленных целей, было принято решение расширить завод, добавить новые рабочие места и оборудование. По мнению специалистов, если Daimler наладит производство электрического Mercedes-Benz, то модель может составить конкуренцию Tesla Model 3. Все же, по словам представителей компании, Mercedes-Benz не собирается отказываться от традиционных автомобилей с ДВС.