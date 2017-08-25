Smart в ближайшие годы полностью электрифицирует свои автомобили

Глава компании Smart Дитер Цетше на ежегодной встрече акционеров сообщил, что Daimler с большой активностью начал переводить автомобили на "зеленые" двигатели. Немецкая марка Smart уже прекратила продажу автомобилей с ДВС в Северной Америке.

По словам руководства немецкой марки уже через несколько лет в каждом сегменте Mercedes-Benz окажется по меньшей мере по одному электромобилю. В недалеком будущем Smart планирует оснащать электрическими двигателями общественный транспорт, фургоны и даже грузовики.

После отказа компании от машин с двигателями внутреннего сгорания всего лишь 25 из 85 американских дилеров продолжили продавать электрическую модель. Большая часть официальных дилеров отказалась от реализации электрокара и предпочла заниматься обслуживанием своих клиентов. Однако глава компании возлагает надежды на города в которых владельцы электромобилей получают определенные привилегии.