Спортсменка из рекламы Reebok попросила не считать её феминисткой

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, снявшаяся в скандальной рекламе Reebok #нивкакиерамки, прокомментировала своё участие в проекте.

Спортсменка признала, что не разделяет взгляды авторов рекламной кампании. По её словам, она снялась для постеров, как спортсменка, чтобы вдохновить женщин заниматься тем, чем они хотят. В интервью для канала «Россия 24» Пиляева попросила не считать её феминисткой и отделить «ситуацию с Залиной» от других участниц.

Напомним, что скандальные лозунги появились в Instagram на фотографиях с автором Telegram-канала «женская власть» Залиной Маршенкуловой. Помимо Анжелики и Залины для рекламы снялась также боец ММА Юстына Грачык.

От вызвавшей бурю в соцсетях рекламной кампамнии также поспешил отречься рэпер Oxxxymiron – официальное лицо Reebok: "Им нужно было сесть и подумать", - прокомментировал ситуацию артист в Twitter.