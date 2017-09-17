Штрафы за недостоверные новости предложили увеличить в несколько раз

Депутаты Госдумы внесли поправки в существующий законопроект о наказании за распространение фальшивых новостей и оскорбление государственных символов. Об этом сообщило агентство «ТАСС», в котором имеется копия документа.

За огласку или публикацию ложной, общественно важной информации в СМИ и интернете, которые будут каким-либо негативным образом сказываться на гражданах, будет назначен штраф от 30 до 100 тысяч рублей, в отличие от изначально указанных 3 – 5 тыс. рублей. Должностным лицам – от 60 до 200 тысяч рублей. Зарегистрированным юридическим лицам может быть назначен штраф от 200 до 500 тысяч рублей, в отличие от предлагаемых ранее 400 – 1 млн. рублей.

Также отличием от первого варианта, предложенного в январе этого года, дополнительно может накладываться ответственность за ложную информацию, которая помешала работе, к примеру, банков.