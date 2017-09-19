Минпросвещения надеется на выявление учеными новых методов профориентации детей

Биохимические исследования помогут выбрать будущую профессию учеников. Такое предположение выдвинула заместитель главы Министерства просвещения Ирина Потехина.

Замглавы уверена, что человек, который сумеет создать метод профориентирования, основанный на биохимии, совершит переворот.

Также Ирина Потехина добавила, что работа в этом направлении уже запущена, и процитировав Степана Калмыкова – декана химического факультета МГУ - "счастье - это дофамин, он выделяется, когда ты делаешь то, что тебе нравится", добавила, что такой принцип вполне мог бы лечь в основу метода.

Евгения Шохина также добавила, что не только биохимия может понять предпочтения в будущей профессии учеников, но и анализ почерка – данная технология уже успешно используется в других областях. Также было отмечено, что более точны выбор профессии дети делают до 10 лет.