СМИ: в Госдуме предлагают создать «класс возможностей» для выпускников российских школ

Как сообщает RT, с такой инициативой выступил Борис Чернышов, заместитель главы думского комитета по образованию и науке. В своем обращении к профильному министру Ольге Васильевой он отметил, что такой класс стал бы отличной возможностью для молодых людей определиться с будущей карьерой.

Предполагается, что, придя в «класс возможностей», выпускники смогут заключить временный контракт с интересующим предприятием либо фирмой и попробовать себя в определенной профессии. При этом они буду получать стипендию и жилье, а также льготы на проезд во всех видах транспорта, а парни – отсрочку от армии. Актуальным такой «класс» для вчерашних школьников будет в течение года после выпуска.

Так появится отличный шанс свести к минимуму случаи, когда молодые люди поступают в вузы по выбору родителей либо за компанию с друзьями, а потом вынуждены заниматься нелюбимым делом. Кроме того, вместе с практическим опытом в выбранной профессии у молодежи появится дополнительный стимул к успешной учебе в вузе.

Автор идеи также считает, что в «плюсе» окажутся и работодатели. Они смогут поддерживать понравившегося им выпускника во время учебы, а после нее получить классного специалиста, знакомого со стандартами и требованиями компании.