В сеть утекли шпионские снимки нового Mercedes-Benz S-Class с огромным центральным дисплеем

Судя по изображениям, попавшим в сеть благодаря фотошпионам с автомобильного портала CarsCoops, новый флагман от Mercedes-Benz сможет похвастать большим тачскрин-экраном и «люксовым» мультимедийным комплексом от MBUX.

Вероятно, диагональ девайса будет больше 12,9-дюймового iPad Pro, но при этом фирменные для Mercedes-Benz S-Class кнопки управления громкостью и воспроизведением музыки «переедут», расположившись в самом низу сенсорного дисплея. Серьезным модификациям подвергнется и цифровая панель приборов, которая отныне станет более «самостоятельной» в отличие от предыдущих поколений премиального седана, где «приборка» сливалась с центральным дисплеем.

Под капотом у Mercedes-Benz S-Class расположится гибридный силовой агрегат, собранный на базе бензиновых и дизельных V6. Запас хода исключительно на электромоторе позволит автомобилю с лёгкостью преодолеть до 100 километров. Также новый S-Class получит систему автопилотирования третьего уровня и доработанный полный привод 4Matic.