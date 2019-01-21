Один из корпусов Высшей школы экономики закрыт на карантин из-за кори

Здание Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Хитровском переулке в Москве закрыто до 19 февраля на карантин из-за заболевания корью студента-третьекурсника.

В пресс-службе ВШЭ сообщили, что от занятий отстранены студенты бакалавриата и магистратуры по направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации», а также преподаватели факультета, которые контактировали с заболевшим.

«В связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента 3-го курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ в Хитровском переулке 2/8, корп. 5 введен карантин. Соответствующее предписание выдано Роспотребнадзором»,— сказали «Интерфаксу» в ВШЭ.

В пресс-службе отметили, что ВШЭ находится в «плотном контакте с Роспотребнадзором и принимает все необходимые меры для защиты студентов и сотрудников». «11 и 12 февраля все желающие сотрудники и студенты ВШЭ могли пройти бесплатную вакцинацию от кори в стенах университета»,— добавили в Высшей школе экономики.

Напомним, в январе сразу в двух школах Москвы зафиксировали несколько случаев заражения. На западе города в школе №1434 заболели три ребенка. Еще один случай кори зафиксирован на востоке в школе №1797. В этих учебных заведениях ввели карантин на 21 день. Заразившиеся корью ученики не были привиты.