Российскими медиками создана вакцина для борьбы сразу с тремя заболеваниями

Медики из России создали универсальную вакцину, способную бороться с корью, паротитом и краснухой.

Как известно, с началом 2019 года на Россию напала эпидемия кори, несколько школ в Перьми закрыли на карантин, в Курске и в Воронежской области. Это заболевание на которое нет лекарства, единственный метод профилактики - это вакцинация, которую необходимо делать ежегодно.

Паротит, в народе он известен больше под названием - «свинка», остро инфекционное заболевание, которым заболевают чаще всего дети и способное перерасти в достаточно тяжелые последствия. Краснуха, в свою очередь, вирусное заболевание, которая так же легко передается воздушно-капельным путем.

Вакцина, которую разработали медики, способна всего за одну вакцинацию защитить одновременно сразу трех этих видов болезней и не требует дополнительных инъекций.

Одна из создателей данной вакцины, Лидия Суханова, из научно-производительной организации «НПО» «Микроген», сообщила, что процедура регистрация препарата в Минздраве вероятно завершится уже в апреле этого года, но для народа сможет дойти только в 2020 году.