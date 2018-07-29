Уфимский лыжник обошел нацпарк «Башкирия» за 3 дня

Со слов лыжника путешественника: «Кольцевой маршрут по Южному предгорью Урала невероятно красив». Зовут Лыжника Олег Чегодаев, сам он из Уфы.

Олег поставил перед собой цель: «Посетить самые красивые места национального парка в«Башкирии». «Путешественник проделал путь более 80-ти километров заснеженной местности всего за 3 дня» со слов представителя пресс службы национального парка. Пройдя кольцевой маршрут в предгорьях Южного Урала, лыжник доказал, что путешествовать можно не только по высокогорью Урала. «Правда маршрут довольно тяжёлый и новичкам туристам будет тяжелее», чем опытным путешественникам» сообщает Олег.

Каждый день для Олега проходил в 12-ти часовой ходьбе на лыжах (за первый день путешественник преодолел по заснеженной местности 31 километр пути). На данный момент он занимается монтажом фильма о своём экстремальном походе.