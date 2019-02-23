Туристическая организация Архангельской области занялась разработкой маршрута «Тропа Ломоносова»

Об этом событии стало известно 1-го марта, со слов министра культуры в вопросах туристического развития Архангельской области Светланы Зеновской.

Министр сообщила что «Проложенный в недалёком будущем маршрут, будет проходить по сразу шести регионам страны с дистанцией в 1200 километров, цель проекта продвижение легендарного маршрута Михаила Ломоносова». В сообщение обозначено следующее: «Маршрут не будет в точности аналогичным пути Ломоносова, но всё же часть «его» будет пешеходной. По проекту, способы передвижения, предоставленные желающим, будут многообразны, то есть можно будет передвигаться как на транспорте (авто, вело), так и пешим ходом. По пути туристу будут попадаться масса достопримечательностей: святых мест, памятников, исторических объектов и прочее. «На данный момент, разработка маршрута на начальном этапе, мы намечаем точки маршрута, которые будут проходить самым удобным для путешественника способом» заверила Зеновская.