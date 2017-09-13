Биледжик приглашает российских эко туристов

«Исторический пешеходный маршрут Кырк Йол, (длинной в 16-ть километров) на последней стадии реставрации. Зарубежные туристы будут в восторге от природных красот и здешних достопримечательностей» сообщают участники реставрационного проекта.

Виды на красоты открываются прямиком с выложенного маршрута. «В связи с нарастающей популярностью в эко туризме, мы ожидаем большие потоки туристов для посещения этого маршрута» уверяет Явуз Картал (представитель местных властей). Картал, не забыл упомянуть о планах местного управления туризма. В планах управления обеспечить туристам достойное пребывание в Белиджике, предоставив комфортные отели и торговые точки в максимальной доступности от маршрута.

Местное управление Беленджика, желает привлечь в первую очередь «российскую публику» задействовав в этом вопросе авторитетные рекламные компании.