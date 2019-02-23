Туроператоры занимаются корректировкой воздушных маршрутов в Азию

«В связи с ожесточенным положением Индии с Пакистаном, туроператорам приходиться менять уже «наезженный маршрут» чартерам, по воздушным просторам, проходящим близ Пакистана и Севернее Дели» сообщают в АТОР.

«С построением нового воздушного маршрута, увеличиться и время перелёта, так в примере дистанция от Москвы в Пхукет будет преодолеваться самолётом на 1 час 40 минут больше привычного маршрута» заверил пресс секретарь «NordWind» Александр Сухоруков. К словам Сухорукова подключилась и авиакомпания «Россия», в своём мнении представители компании, признаю досаду от безысходности в сложившейся ситуации, ведь дальне-магистральные маршруты совершаемые самолётами компании, также возросли во времени прибытия.

Эксперты не могут назвать точную сумму убыли нанесённой «нештатной ситуацией» авиакомпаниям. Но «они» уверены, что дополнительное время по новому маршруту, принесёт компаниям большие потребности, выраженные в дозаправке воздушного судна.