9 тысяч путешествующих россиян сейчас в Индии

«Основной туристический поток приходиться на юго-запад Индии. Штат Гоа, больше всего притягивает путешественников, северная часть страны популярностью особо не пользуется, на данный момент на территории страны около 9-ти тысяч российских туристов» из слов эксперта туристического рынка.

Конфликт Индии с соседним Пакистаном повлёк за собой запреты в воздушном пространстве. Все гражданские воздушные судна, Пакистана, теперь не совершают перелёты над страной (по её указу). Индия в свою очередь, ввела запрет на перекрытие воздушного пространства, севернее Дали.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в связи с возникшей ситуацией будет менять маршруты своих самолётов, поскольку два рейсовых самолёта компании, уже вернулись с закрытого воздушного пространства (установленного обеими странами).