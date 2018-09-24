Москвичи выбрали имя для рожденной на ВДНХ овечки

Ко дню влюблённых Городская ферма Москвы пополнилась на одну овечку с красивым именем «Любаша» сообщает пресс служба мэра столицы.

Сейчас «Любаша» знакомиться с миром и обитателями фермы. Рацион новорождённой овечки состоит из молока матери, овса и сена. Вес овечки около трёх килограммов. «Люди имеют возможность навещать Любашу каждый день, кроме понедельника, в будни с 10-30 по 18-30, а выходные дни с 10-30 по 19-30» сообщают в пресс служба ВДНХ.

Подарили жизнь «предпраздничному чуду» барашек «Елисей» и овечка «Долли». Среди выбора имён предложенных «новорождённой овечке» были: Амура, Венера, Агапи, Мирабель и Любаша. В итоге имя «Любаша» в списке предоставленном гражданам города показалось самым символичным к преддверию праздника.