Названы самые скучные туристические достопримечательности в мире

Австралийский писатель Бен Граундуотер, опираясь на свой многолетний опыт путешественника, составил свой список, «перехвалённых туристических достопримечательностей».

Список открывает остров в Токио (Одайбо), «исходя из мнения автора», есть места куда более интересные в столице Японии, чем старый промышленный район (наполненный американскими бутиками и ресторанами с их неприемлемой едой).

Далее по списку переносимся в Мюнхен, а конкретнее к ратуше Глокеншпиль, по мнению туристического эксперта, городские парки и пропитанные историей улочки города, куда будут интереснее « пары тройки фигурок кружащихся под мелодию»

Подземное метро Шанхая в (самом густонаселённом городе мира), путешественник посчитал не достойной внимания, по его мнению, большинство людей не замечают красоту подземки (украшенной множеством проекторов и ламп), поскольку просто выходят с другого конца туннеля.

Амстердамский музей «Мадам Тюссо», по мнению Граундуотера «самая скучная из всех достопримечательностей столицы Нидерландов».

В список вошли также запретный город в Пекине; «Симфония огней» в Гонконге, испанская лестница в Риме и замыкает список «Алея славы» в Лос-Анджелесе.