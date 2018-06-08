В Тройку списка «самых романтичных аэропортов мира» вошёл российский «Толмачёва»

Эксперт мирового масштаба в туристических исследованиях – интернет портал «momondo.ru» составил свой список «самых романических аэропортов мира».

Kiss-Fly – это место прощания людей в аэропорте, перед вылетом. «Иногда людям нужно многое сказать перед разлукой друг с другом» сообщает сотрудница интернет портала Ирина Рябовол.

В связи с этим, мы составили список трогательных и романтичных «воздушных гаваней мира». Открывает список аэропорты Токио и Гонконга, время для прощания с близкими и друзьями, там доходит до получаса. Второе место за аэропортом Афин время на проводы 20 минут.

Третьим в международный список попал и Новосибирский аэропорт «Толмачёва» выделенное время последних минут на прощание 15 минут.