Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции

В Борьбе за право лучшего города, вот уже не один год, не могут поделить между собой Стамбул и Анкара. Попробуем разобраться, кто же займёт первенство, в этом состязании, целиком окунувшись в атмосферу турецких курортных городов.

Стамбул влюбляет в себя сразу наповал новоприбывшего туриста. Возможно, всё дело в ритме, которым живёт город. «Мегаполис заполнен людьми как муравейник муравьями». Толпы туристов вперемешку с беженцами из арабских стран придают городу разномастный национальный оттенок. Чувство восторга, переполняют лица людей, когда им удаётся увидеть Собор Святой Софии (некогда православного храма), национальные музеи Стамбула хранят в себе величие прошлых времён Османской империи.

Город, с высоты птичьего полёта, можно хорошо рассмотреть, попав на смотровую площадку Галатской башни. Ещё хороший вид на город открывается с пролива Босфор, есть даже возможность добираться по проливу на пароме с одной части города в другую.

Музей невинности ещё одно, место, которое стоит посетить туристам. Музей был открыт после выхода романа Орхана Памука (турецкого писателя). В сюжете романа заложена трогательная любовная история, которая оставит послевкусие после прочтения и размышление о «бережном хранении найденного счастья». В музее, можно увидеть все, с чем сталкивался читатель романа и в целом прочувствовать его атмосферу.

Анкара город контрастный, прогулка по улицам, сохранившим духовный лад прошлого, переплетаются с улицами современности. Люди в традиционных одеждах гуляют рядом с модниками современности. Стамбул превосходит столицу Турции по размерам, но не в величии. Здесь огромное количество религиозных памятников посвященных османским временам и не только. Например, стройка Котжетапе - самой большой мечети в Анкаре длилась несколько десятков лет и в величии сооружения (только взглянув на него), сомневаться не приходиться.

Аныткабир – мавзолей, в котором храниться тело первого президента и духовного лидера Турции. В дни памяти о нём (19 мая и 10 ноября) толпы народа приходят с национальными флагами и портретами бывшего турецкого президента.

Озера Гёльбаши и Эймир в парках Анкары порадуют туристов возможностью отдохнуть от городской суеты: это может быть пикник в парке на свежем воздухе, прогулка на лодке по озёрам или аренда велосипеда с целью оценить все достопримечательности парка. В парке масса ресторанов и кафе где мастера национальной кухни найдут, что предложить, изголодавшемуся туристу.

В борьбе за право быть лучшим городом Турции побеждает ничья, ведь оба города, несмотря на различия, сумели оба сохранить в себе традиции прошлого и развивать себя для будущего.