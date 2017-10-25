Таиланд нашёл способ побороть репутацию «опасного» курорта

Многие страны официально признали курорты Таиланда «опасными» и небезосновательно. Связи с множеством аварий на дорогах и крушения лодки «Феникс» (впоследствии аварии погибло 47 туристов из Китая) привело государство к существенному туристическому упадку.

Для возврата к «мировому туристический пьедесталу» совет по туризму рекомендует государству, ввести ряд мер предосторожностей, а именно: заняться сертификацией общетранспортных средств передвижения, оснастить прогулочные лодки GPS устройствами, и выдавать каждому туристу браслет со встроенным маячком GPS. Приняв во внимание советы, экспертов, власти Таиланда уже приступили к их осуществлению. Уже приведены данные по проведению «мер», первая тысяча автобусов подвергнуться сертификации уже к 2019 году, а оснащение водного транспорта навигацией займёт пару лет.

Кроме этого эксперты настоятельно рекомендуют работать над повышением качества проживания и питания для туристов.