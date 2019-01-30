В России популярность езды на общественном транспорте значительно выросла

По сводкам, предоставленным международной платёжной системой «Visa» граждане России всё чаще пользуются общественным транспортом и соответственно проводят, там, больше времени.

С предоставленных платёжной системой «Visa» данных, значиться следующее: «На данный момент, граждане российской федерации, осуществляют поездки на общественном транспорте в среднем до 11 поездок в течении недели, в связи с этим 50% людей, стали больше времени тратить на дорогу за прошедший пять лет».

Рекордсменами в езде на общественном транспорте стали москвичи (проводят примерно 8-мь часов в неделю). А вот сторонниками другого способа передвижения стали жители Уфы (в среднем 3 часа в неделю) Самым актуальным видом общественного транспорта стала маршрутка.