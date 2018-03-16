США не в восторге от влиятельного становления России и Китая в Арктике

«Арктика – международная, свободная и открытая территория (для всех стран мира) и Россия не имеет права считать её своим владением» заявил адмирал вооруженных сил США Джеймс Фогго.

Адмирал выражает своё крайнее недовольство положением Китая в Арктике. Фогго уверен, что Пекин желает использовать Северный морской путь в своих интересах. Отчасти, это связано с множеством китайских судов, которые способны проходить через Арктику. Так же командующий не забыл упомянуть ненадёжность «Полярного шёлкового пути», для американских компаний «поскольку воды у него слишком мелкие для проходов наших кораблей».

В ноябре прошлого года, президент России Владимир Путин сообщил о большом значении Арктики, для Российской Федерации.