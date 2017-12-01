Эксперт Олег Матвеичев оценил важность Северного морского пути для России

В 2012 году президент Владимир Путин присутствовал на открытии города-порта «Сабетта» (Ямал). Спустя шесть лет, он будет принимать на своей площадке послов 17 стран. В рамках мероприятия за 23-24 июля их ознакомят с новыми возможностями стратегического отечественного проекта Северный морской путь. По мнению ведущих российских экспертов, с его помощью РФ получает серьезные перспективы в политике и экономике. Такую информацию передает ИА REGNUM.

Комментируя ситуацию, Олег Матвеичев (профессор Высшей школы экономики) заявил, что Северный морской путь — самый короткий путь из Старого света в Азию. Потепление климата и наличие у России атомных и простых ледоколов поспособствовали тому, что Северный морской путь обрел необходимую инфраструктуру. Теперь он доступен для регулярного использования. В частности, по словам эксперта, на новый выход на мировые рынки с его помощью сможет рассчитывать предприятие «Норильский никель».