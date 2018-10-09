Принимаются заявки на всероссийский фестиваль «Диво России»

К 28-му февраля идёт набор заявок на регистрацию в конкурсе «Диво России» сообщает пресс служба Министерства культуры РФ.

«Участникам события будет представлена тема развития, как внутреннего, так и выездного туризма в России, а также привлечение к путешествию по стране» из сообщения, предоставленного прессе. В конкурсе будут раскрываться темы такие как: осмотр достопримечательностей города, туристические и экскурсионные маршруты, социальный туризм, туристические сувениры и подарки.

Все детали участия в конкурсе и помощь в развитии мероприятию (проголосовав или поделившись в социальных сетях просмотренными роликами) можно узнать на сайтах диво-россии.рф и золотые курорты.рф.